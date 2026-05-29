Скотомогильник за 35 тысяч: девушка чуть не сняла зловонную дачу в Никонорово

Россиянка рассказала в соцсетях, что на сайтах с бесплатными объявлениями искала для себя варианты аренды дачи на лето недалеко от Москвы, а нашла заваленный мусором объект, за который владельцы хотят получать ежемесячно 35 тысяч рублей.

На опубликованных кадрах видно, что дом, который владельцы назвали дачей, находится в плачевном состоянии. Кроме старой мебели, в помещениях царит полная антисанитария: груды мусора в некоторых углах комнат достигают практически высоты потолка. На полу и стенах видны черные следы, напоминающие копоть.

«Ахахаха. Это я хотела снять бюджетную дачу недалеко от Москвы на лето», — написала девушка, сопроводив сообщение эмодзи с изображением смеха до слез.

В комментариях она также отметила, что за дом с грудой мусора и антисанитарией владелица также хочет получить 50 тысяч залога.

В объявлении говорится, что сдается двухкомнатный дом общей площадью 55 квадратных метров с придомовой территорией на 6 соток. Хозяин жилья хочет получать 35 тысяч рублей в месяц за найм дома.

Пользователи Сети отреагировали на публикацию россиянки и сравнили состояние дома со скотомогильником.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.