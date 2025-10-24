Скоростные лифты сэкономят жителям многоэтажек до суток в год

Жители высоток могут сэкономить до 21 часа в год благодаря скоростным лифтам

Жители многоэтажных домов в Москве и других регионах могут сэкономить до суток в год, если в их домах установят скоростные лифты, сообщает ГК «Садовое кольцо».

С увеличением этажности жилых домов в российских городах растет и время, которое жители проводят в лифтах. Для обитателей высоток поездки на лифте становятся значимой частью повседневной жизни.

Стандартные лифты в домах от 9 до 25 этажей обычно движутся со скоростью 1–1,6 метра в секунду, и подъем на верхний этаж занимает до двух минут. Однако инженеры Серпуховского лифтостроительного завода (входит в гк «Садовое кольцо») уже тестируют кабины, способные развивать скорость до 6 метров в секунду — в четыре раза быстрее обычных.

По расчетам компании, если заменить стандартные лифты на скоростные, жители Москвы, где медианная этажность новостроек достигает 23 этажей, смогут экономить до 21 часа в год. В Московской области и Санкт-Петербурге, где дома ниже, экономия составит 8,5–9 часов в год. В регионах с высотными домами, таких как Свердловская область и Приморский край, жильцы смогут сэкономить 14–16 часов ежегодно.

Даже в регионах с относительно невысокими домами, например, в Башкортостане и Татарстане, переход на скоростные лифты позволит вернуть 7–9 часов в год. Это время жители смогут потратить на отдых, занятия спортом или прогулки.

В компании отметили, что внедрение скоростных лифтов — это не только вопрос удобства, но и повышения качества жизни, поскольку позволяет вернуть людям ценный ресурс — время.