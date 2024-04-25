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Складской комплекс в Мытищах обеспечит рабочими местами порядка 100 человек

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства складского комплекса вблизи деревни Сгонники городского округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Комплекс строят с апреля 2021 года. В рамках третьего этапа строительства возводится разноуровневое складское здание, его строительная готовность составляет 55%.

В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем и фасадов. Высота объекта строительства от 1 до 4 этажей и площадь порядка 32 тыс. кв. метров.

На прилегающей территории оборудуют места для погрузки-разгрузки, парковку для грузового и легкового автотранспорта.

Здание будет сдаваться в аренду для хранения товаров, размещения производственных линий и офисных помещений. Порядка сотни человек найдут здесь новую работу.

Для сотрудников складских помещений предусмотрены комнаты для приема пищи, гардеробные и душевые.

Завершить строительство планируют во III квартале текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.