Скидок и уменьшения стоимости жилья в будущем в РФ не ожидается

Эксперт по недвижимости: еще есть желающие приобрести жилье с ипотекой под 25%

Несмотря на высокие ипотечные ставки, граждане все еще продолжают оформлять ипотеку на покупку жилья. Эксперт по городской и загородной недвижимости Владимир Шмелев рассказал о тех, кто все еще берет ипотеки под максимальные ставки, сообщает АБН24 .

В нынешнем году ситуация на рынке недвижимости остается напряженной — высокая ключевая ставка приводит к увеличению ипотечных процентов до 22-25%. Это делает получение ипотеки почти невозможной для большинства покупателей. Но, несмотря на это, есть еще желающие ввязаться в ипотеку под огромные проценты.

Эксперт отметил, что ипотеку оформляют те, кто продает жилье для расширения жилплощади, или те, кто хочет поменять место проживания.

«Это стало возможным, потому что такие покупатели, как правило, закрывают большую часть сделки наличными и оформляют ипотеку лишь на небольшую недостающую сумму», — пояснил Шмелев.

По его словам, для массового ипотечного кредитования порогом являлась ставка 10-15%, при которой жилье было более или менее доступным, а условия по ипотеке — комфортными для большинства. Но в последнее время рынок приспособился к повышенным ставкам, и многие участники оформляют ипотечные кредиты даже при 17-18%, а в нынешних условиях — и при более высоких ставках.

Эксперт отметил, что скидок и тем более уменьшения стоимости жилья в ближайшем будущем не ожидается, так как предложение на рынке не превышает спрос.

«Многие собственники, обладающие несколькими объектами недвижимости, все еще рассматривают жилье как надежный актив для сохранения капитала», — добавил Шмелев.

25 октября Центробанк повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых.