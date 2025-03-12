Скидка 1 млн рублей: продавцы «вторички» идут на дисконт при реализации квартир

Цены на вторичном рынке недвижимости по-прежнему стагнируют, потому что нет никаких оснований для роста продаж в данном сегменте, сообщил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

«Рост цены на 0,9% на вторичном рынке недвижимости за последние 2 месяца, о которой вчера написали СМИ, — это просто погрешность и никак не влияет на общую ситуацию. Если взять квартиру за 20 млн рублей, то 0,9% — это всего лишь 180 тыс. рублей. При этом сейчас очень многие продавцы квартир идут на дисконты, выторговать 300-500 тыс. или 1 млн рублей — небольшая проблема. Люди заранее в объявлениях завышают цены, чтобы был предмет торга. Поэтому увеличение цены на 0,9% на рынок никак не влияет», — заявил эксперт.

По его словам, цены стагнируют и вообще сейчас никак не меняются, потому что нет оснований для роста продаж.

Действительно, в настоящее время новостройки продаются плохо, но это не стало причиной увеличения числа клиентов на вторичном рынке, ценовая динамика отсутствует, отметил Чурилов.

«Россияне, имевшие возможность покупать квартиры без ипотеки, продолжают это делать. Но доля их невелика», — добавил он.