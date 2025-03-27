Школу в ЖК «Пироговская Ривьера» в Мытищах достроят в 2026 году

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства школы для юных жителей микрорайона «Пироговская Ривьера» в городском округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строить школу площадью почти 17 тыс. кв. м начали осенью 2024 года. Сдать объект планируют в III квартале 2026 года. Сегодня строительная готовность объекта — 18%. Рабочие ведут устройство монолитного каркаса здания.

Образовательное учреждение рассчитано на 600 ребят 1 -11 классов. Для них создадут все условия: учебные кабинеты, рекреации для отдыха на переменах, лаборатории, библиотечный блок, мастерские для обработки дерева, металла, тканей, кулинарный блок. Откроют два отдельных спортзала для ребят из младшей и основной школ, большой актовый зал с эстрадой и костюмерными. В школе предусмотрен и пищеблок с обеденным залом на 344 места.

Примечательно, что классы будут вместимостью 25 и 13 учащихся — так, чтобы образовательный процесс шел максимально эффективно.

В новом микрорайоне Мытищ уже построено 12 многоквартирных домов, еще 4 находятся в стадии строительства на данный момент. Кроме того, под надзором Главгосстройнадзора Московской области здесь построен детский сад на 225 воспитанников и поликлиника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.