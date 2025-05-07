Школу в поселке Часцы Одинцовского округа планируют капитально отремонтировать

В поселке Часцы Одинцовского округа в следующем году планируют капитально отремонтировать школу. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств Федерального бюджета и бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ Часцовская СОШ в Одинцовском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МБОУ Часцовская СОШ, Московская область, Одинцовский г. о., пос. Часцы, Можайское ш., стр. 193».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью 2 302,3 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.