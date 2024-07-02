Школу № 1 в Шатуре отремонтировали на 50%

Капитальный ремонт школы № 1 в поселке Шатурторф на улице Интернациональная планируется завершить к 25 августа. Все ремонтные работы проходят параллельно, здание школы отремонтировано на 50%. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.

Общая площадь трехэтажного здания — 2 393 кв. метров.

«Выполняется устройство инженерных коммуникаций и потолочной подсистемы, ведется укладка напольной плитки на лестницах и в санузлах, отделка помещений, фасадные работы», — уточняется в сообщении.

Также строители проводят работы по устройству входной группы, эвакуационного выхода и работы по устройству внешнего ограждения. В ближайшие дни начнется поставка новой мебели и оборудования. Во всех помещениях стены подготовлены к покраске. Под чистовую отделку готово 86% площади.

На объекте трудятся 45 рабочих, 3 инженерно-технических сотрудника и 2 единицы спецтехники. Работы проводятся в графике.

Открытие обновленной школы состоится 1 сентября текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.