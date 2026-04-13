Школу на 750 мест в Одинцовском округе готовят к открытию

Строительная готовность школы на 750 учеников в ЖК «Резиденции Сколково» в рабочем поселке Заречье достигла 75%. Ход работ 10 апреля проверили глава Одинцовского округа Андрей Иванов и первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Объект возводит инвестиционная группа «Абсолют» в рамках комплексного развития территории. Строители завершили установку окон, монтаж кровли и внешних инженерных сетей, выполнили отделку подвала и возвели внутренние перегородки. Сейчас на фасадах устанавливают кассеты из оцинкованного металла, монтируют вентиляцию и кондиционирование, слаботочные сети и технические помещения, продолжают отделку классов и благоустройство территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.