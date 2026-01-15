Школу на 550 мест в ЖК «Изумрудные Холмы» в Красногорске поставили на кадастровый учет

Общеобразовательная школа на 550 мест в жилом комплексе «Изумрудные Холмы» в Красногорске поставлена на кадастровый учет благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В жилом комплексе «Изумрудные Холмы» в Красногорске завершена постановка на кадастровый учет новой общеобразовательной школы на 550 мест. Здание расположено по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, бульвар Космонавтов, дом 10.

Четырехэтажная школа площадью более 11,7 тыс. кв. метров соответствует современным стандартам безопасности и комфорта. В учреждении оборудованы актовый зал, два спортивных зала, специализированные кабинеты для уроков химии, физики и биологии, а также библиотечно-информационный центр с читальным залом, IT-зоной и демонстрационным пространством. Для поддержки учащихся предусмотрены медицинские кабинеты, кабинеты логопеда-дефектолога, психолога и социального педагога.

В микрорайоне «Изумрудные Холмы» уже действуют четыре детских сада, три школы, детская художественная школа, хореографическая школа и городская поликлиника. Девелоперы Московской области продолжают развивать социальную инфраструктуру в рамках комплексного освоения территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.