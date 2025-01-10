Школу на 1500 мест открыли в Ленинском округе в первый учебный день нового года

В Ленинском городском округе открыли новую школу. Она расположена на территории жилого комплекса «Эко Видное 2.0» на набережной реки Купелинка. Теперь полторы тысячи ребят смогут учиться в первую смену рядом с домом. По просьбе главы муниципалитета застройщиком была увеличена вместимость учреждения, что позволило принять на 400 ребят больше, чем было предусмотрено проектом. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Строительство объекта завершено с опережением сроков. В конце прошлого года были здесь с Андреем Юрьевичем Воробьевым, убедились, что школа полностью готова. Совместно с родителями приняли решение не отвлекать детей в ходе учебного процесса, а перенести открытие на новый год. За это время оформили лицензию и другие необходимые документы. Сегодня школьники уже начали заниматься в большом, светлом, просторном помещении», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Школа выполнена по современному проекту, отвечающему стандартам, принятым в Московской области. Здание состоит из двух блоков — для начальных классов и для среднего и старшего звена, которые соединяются галереями на уровне третьего и четвертого этажей. Особенностью школы является библиотечно-информационный центр с IT-зоной и уникальный холл с амфитеатром и панорамной крышей. Школа оснащена необходимым оборудованием, полностью укомплектована педагогическими кадрами.

Изначально проект предполагал обучение 1100 детей. Но, учитывая большие площади здания, удалось организовать пространство таким образом, чтобы здесь с комфортом могли разместиться 1500 ребят. Большинство из них перешли сюда из старого корпуса Видновской школы № 11, которая работала с тройной нагрузкой.

«В здании нашей школы обучались порядка 2900 ребят при проектной вместимости менее 1000 человек. Благодаря новому корпусу удалось разгрузить школу в 2 раза и полностью уйти от второй смены в обоих зданиях. Это даст больше возможностей для развития дополнительного образования, в первую очередь для организации спортивных секций, которые пользуются большим спросом у ребят», — рассказала директор учреждения Людмила Нарышкина.

В состав Видновской школы № 11 на сегодняшний день также входят 7 дошкольных отделений на 1700 мест в общей сложности, на этапе строительства — еще один детский сад на 310 мест, который также сдадут в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.