Школу на 1,5 тыс мест достроят в подмосковном ЖК «Восточное Бутово» в сентябре

Школу на 1 500 мест строят в ЖК «Восточное Бутово» Ленинского городского округа. Соцобъект возводят в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На данный момент ведутся строительно-монтажные работы: монтаж сцены актового зала, устройство стен из ГКЛ в актовом зале, кладка внутренних стен из ПГП, устройство фасадов, монтаж внутренних инженерных систем. Выполняются работы по отделке, благоустройству территории, работы по устройству ограждения.

ЖК «Восточное Бутово» — это микрорайон Ленинского городского округа, в котором проживает свыше 30 тысяч человек. Всего ключи от квартиры здесь получили более 10 тыс. семей. На территории жилого комплекса работают 5 детских садов для 1 255 малышей, школа на 1 375 мест и поликлиника на 100 посещений в смену. Открытие строящейся школы на 1500 мест запланировано в сентябре 2024 г.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.