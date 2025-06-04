Школу на 1,1 тыс мест планируют открыть в ЖК Красногорска к 1 сентября

Школу на 1,1 тысячи мест планируют открыть в жилом комплексе «Митино О2» в подмосковном Красногорске к 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков держал строительство этого важного социального объекта на личном контроле, по его поручению темп строительных работ был ускорен, и уже первого сентября школа будет готова открыть двери для первых учеников. Трехэтажное здание площадью более 25,2 тысячи квадратных метров уже достроено, в настоящее время идут благоустройство территории, уборка после строительных и отделочных работ», — сказал заместитель главы администрации муниципалитета Арсен Габуев.

Школа будет муниципальной. Учиться в ней смогут юные жители ЖК «Митино О2», «Пятницкие кварталы», деревни Сабурово. Записать ребенка в новую школу можно через портал госуслуг.

Арсен Габуев также добавил, что в Красногорске большое внимание уделяется строительству социальных объектов и развитию инфраструктуры. На завершающей стадии работы по строительству школ в микрорайонах Изумрудные холмы и Лесобережный, готовится к открытию блок начальных классов с дошкольным отделением в ЖК «Тетрис». На финальном этапе строительства также детские сады в ЖК «Малина», «Аникеевский», «Ильинские луга». Не менее значимые проекты реализуются и в сфере строительства поликлиник, дорожной инфраструктуры, модернизации систем водоснабжения и теплообеспечения, включая реконструкцию сетей в поселке Архангельское. На улице Лесной идет заселение квартир нового муниципального дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.