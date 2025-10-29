Школу для ребят из «Новой Щербинки» в Подольске достроят к концу года

Сегодня строительная готовность общеобразовательной школы в составе жилкомплекса клубного типа «Новая Щербинка» в Подольске превышает 88% — фиксируют инспекторы Главгосстройнадзора, которые накануне завершили плановую проверку объекта. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Рабочие уже выполнили кровельные и фасадные работы, завершают монтаж внутренних инженерных сетей. В корпусе уже ведут отделочные работы и монтаж технологического оборудования, а территорию — благоустраивают. Финал строительства намечен на декабрь 2025 года.

Школа будет трехэтажной, ее площадь превысит 12 тыс. «квадратов». Для учеников оборудуют просторные современные классы и лаборантские, два универсальных спортзала — большой и малый, обеденный зал на 250 посадочных мест. В актовом зале можно будет не только проводить традиционные мероприятия, но и организовывать концерты и давать спектакли на профессиональном уровне: для артистов предусмотрена эстрада, комнаты для хранения музыкальных инструментов, бутафорские и костюмерные.

Учреждение сможет принять до 500 учеников. Ожидается, что 200 ребят будут учиться в «началке», 250 человек составят среднее звено, а 50 юношей и девушек — в старших классах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.