Школа в ЖК «Кэмбридж» станет муниципальной по решению Минобразования Подмосковья

Новую школу в коттеджном поселке «Кэмбридж» в Истре по решению министерства образования Подмосковья решили открыть как муниципальное учреждение, а не частное. Школа на 594 ученика начнет работать с 1 сентября 2026 года, об этом сообщила пресс-служба министерства.

Изначально в жилом комплексе, где дома начали сдавать в эксплуатацию еще в 2014 году, планировалось построить частную школу. Однако благодаря усилиям местной администрации и поддержке областных властей сторонам удалось достичь соглашения с застройщиком «Оптилэнд» о передаче объекта в муниципальную собственность.

Такой формат учебного заведения позволит детям из коттеджного поселка «Кэмбридж» и соседних районов получить приоритет при зачислении в образовательное учреждение. Кроме того, муниципальный статус ускорит организацию образовательного процесса. Власти обещают, что в новой школе будут работать квалифицированные педагоги и внедрены современные образовательные программы.

Регион и муниципалитет выделили 322 млн рублей. В 3-этажной школе площадью 9 тыс. кв. м выполнят отделку пищеблока, спортзала, классов, поставят оборудование и мебель.

В школе смогут учиться дети всех возрастов — с первого по выпускной класс. Проект предусматривает не только стандартные помещения, такие как библиотека, актовый и спортивный залы, но и специализированные лаборатории. Особенностью школы станет развитая инфраструктура для творческих занятий. Здесь оборудуют полноценный школьный театр с костюмерными и гримерными комнатами.