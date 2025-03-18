Школа в подмосковном ЖК «Римский» достроена на 42%

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и депутаты местного совета депутатов Татьяна Бондаренко, Олег Тихонов и Дмитрий Банченко проверили ход строительства школы на 1 350 мест в ЖК «Римский». Готовность общеобразовательного учреждения составляет 42%, сообщает пресс-служба главы округа.

«Проект находится под пристальным вниманием. На площадке трудятся 146 рабочих и 5 единиц техники. Сейчас специалисты активно занимаются армированием, устройством и демонтажем опалубки, кровельными работами, кладкой стен и перегородок, фасадными работами, монтажом систем вентиляции, водоснабжения и канализации. Несмотря на внушительный объем предстоящих работ, текущая готовность позволяет с уверенностью говорить о своевременной сдаче объекта — до конца III квартала 2025 года. Это станет значимым событием для всего микрорайона», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе отметили, что современная четырехэтажная школа площадью почти 20 тысяч квадратных метров предоставит детям все условия для всестороннего развития. Здесь будут не только учебные классы, но и оборудованные лаборатории, мастерские, просторный актовый зал, два спортивных зала, читальный зал с IT-зоной и современная столовая. Особое внимание уделим доступности здания для маломобильных жителей. На прилегающей территории разместим стадион с легкоатлетическим сектором и игровые площадки, создадим комфортную и безопасную среду для обучения и отдыха.

«С представителями застройщика обсудили этапы завершения строительства школы. Эта школа важна жителям поселка Развилка, потому что основные классы, которые находятся в Развилковской школе переполнены, школа работает с увеличением проектной мощности. Новое здание войдет в состав Развилковской школы», — приводятся в сообщении слова депутат Совета депутатов, директора Развилковской школы Татьяны Бондаренко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.