сегодня в 14:08

Школа в микрорайоне Барыбино Домодедова готова на 52%

На улице Макаренко микрорайона Барыбино Домодедова продолжается строительство школы на 550 учащихся. Монолитные работы на объекте уже завершены, строители проводят монтажные работы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В настоящее время строительством школы занимаются 115 человек, 7 единиц техники. Строители проводят монтаж инженерных сетей, занимаются внутренней отделкой. Работы на объекте проходят по региональной госпрограмме за счет бюджета.

Проектная площадь здания — 10 772 кв. м. На этой территории разместятся учебные классы, лаборантские и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовая с пищеблоком полного цикла, а также медкабинет и административные помещения. Кроме того, школа будет адаптирована для обучения детей с ограниченными возможностями.

На данный момент завершены 52% работ. Открытие школы запланировано в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.