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Школа № 1 в округе Шаховская достроена на 65%

В рамках госпрограммы по капитальному ремонту объектов образования продолжается капремонт школы № 1 в г. о. Шаховская на улице 1-й Советский переулок. Стройготовность учреждения составляет 65%, сообщает пресс-служба областного Минстроя.

«На площадке задействованы более 60 рабочих и 3 единицы техники. Ведется монтаж оконных блоков, укладка плитки, устройство каркасов подвесных потолков, шпатлевание стен, устройство инженерных сетей — отопления, водоотведения, электромонтажные работы, монтаж парапетов кровли, фасадные работы. Работы идут в графике», — уточняется в сообщении.

До конца августа рабочим предстоит обновить фасад здания, кровлю и входные группы, заменить окна и двери, инженерные сети и сантехническое оборудование, провести ремонт внутренних помещений. Помимо этого, они установят новую мебель и оборудование.

Ремонт коснется всего здания лицея, учреждение образования получит современное оснащение: для школьников установят новую технику и мебель.

Шаховская школа № 1 — старейшая в округе. Здание начальной школы было возведено в 1962 году, старшая школа — 1971 года постройки. Общая площадь двух зданий образовательного учреждения составляет более 4,3 тыс. кв. метров.

Капремонт в двух зданиях школы № 1 (начальная и средняя школы) в г. о. Шаховская планируется завершить к 1 сентября текущего года. Открытие запланировано на начало учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.