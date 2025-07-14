В Истре на строящемся подъезде к лицею приступили к устройству бортового камня

В Истре в рамках строительства второго подъезда к лицею им. В. И. Долгих приступили к устройству бортового камня на участке между вторым и третьим мостами через р. Беляну. Параллельно проводится устройство щебеночно-песчаной смеси, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Общая строительная готовность объекта составляет свыше 70%. До конца августа планируется открыть движение по новой подъездной дороге, которая обеспечит транспортную связь с Новорижским шоссе», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Всего в составе дороги будет построено 3 моста через р. Беляну, сейчас на двух мостах (со стороны здания лицея) уже завершена укладка асфальта, также выполнены работы по строительству всех 6 подпорных стен. В ближайшее время дорожники приступят к укладке асфальта по основному ходу дороги от кольцевой развязки возле лицея до моста № 3.

В сентябре 2023 года было открыто движение по первой подъездной дороге — от лицея до ул. Ленина в с. Павловская Слобода, которая обеспечила транспортную связь образовательного комплекса с внутренней улично-дорожной сетью с возможностью выезда на Волоколамское шоссе. Для удобства и безопасности жителей было проведено устройство пешеходной зоны, велодорожек, шумозащитных экранов и парковочного пространства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.