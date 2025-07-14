Свыше 2 тыс человек посетили летний фестиваль «ЧУDO ФЕСТ» в Королеве

В минувшие выходные Королев стал площадкой для яркого семейного фестиваля «ЧУDO ФЕСТ 2025», который прошел на территории Акуловского водоканала у Мемориала Славы. С самого утра горожане всех возрастов наслаждались разнообразными активностями, включая ярмарки, мастер-классы, интерактивные программы и выступления артистов. Участники также могли встретить ростовых кукол и поучаствовать в множестве игровых программ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отдельной и значимой частью фестиваля стала акция «Я пишу тебе спасибо», организованная волонтерами из Королева. Жители города, участники фестиваля, могли оставить теплые послания для защитников Родины, участвующих в специальной военной операции. Все собранные письма будут переданы вместе с ближайшей партией гуманитарной помощи.

«Получился очень добрый, теплый и по-настоящему семейный праздник. Спасибо нашим предпринимателям за организацию, креатив и прекрасное летнее настроение!» — отметил глава Королева Игорь Трифонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.