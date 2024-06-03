Школа на 350 мест в ЖК «KASKAD Park» Подольска готова на 95%

Школа на 350 учеников в «KASKAD Park» Подольска готова на 95%. Объект возводят в рамках комплексного развития территории, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В классы завезли мебель, необходимое оборудование, укомплектовали спортивный блок, столовую и актовый зал. На объекте ведут внутренние пуско-наладочные работы и уборка, идет привязка систем инженерных коммуникаций, в наружной части завершают локальные работы по благоустройству. Готовят футбольное поле, беговую дорожку, площадку для сдачи норм ГТО. На территории установили собственную котельную.

Также в ЖК ведется строительство детского сада. Степень готовности — 20%. В проекте предусмотрено ограждение, огораживающее школу от садика. Запроектированы два отдельных въезда на территорию дошкольного учреждения. Монолитные работы в саду ориентировочно закончат в августе.

ЖК «KASKAD Park» расположен в деревне Бережки городского округа Подольск и состоит из малоэтажных таунхаусов. В проекте предусмотрены объекты жилой, социальной и коммерческой инфраструктуры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.