Школа на 1 650 мест в ЖК «Прибрежный Парк» Домодедова построили на 60%

В ЖК «Прибрежный Парк» городского округа Домодедово выполнено 60% работ при возведении школы на 1 650 мест. Девелопер проекта группа «Самолет» возводит социальный объект в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2024 года, сообщает министерство жилищной политики Московской области. В настоящий момент ведутся работы по каменной кладке и устройству «мокрого фасада». Завершается монтаж наружных окон и алюминиевых витражей. Осуществляется устройство кровли — работы готовы на 35%. На 52% завершен монтаж внутренних инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Строители приступили к работам по устройству систем внутреннего электроосвещения и силового оборудования. На строительной площадке ежедневно задействовано 70 человек и два экскаватора.

В трехэтажном здании общей площадью более 20 тыс. кв. метров предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты: мастерские, кабинет технологии, комнаты для групп продленного дня. В школе запроектированы многофункциональный библиотечно-информационный центр, актовый зал на 650 мест, столовая с двумя обеденными залами для младших и старших классов, игровые комнаты для детей из групп продленного дня. Для занятий спортом появятся спортивные залы с зоной наблюдения из рекреации спортивных игр.

На территории школы создадут зоны для активного времяпрепровождения и отдыха. Здесь разместится спортивный комплекс под открытым небом с футбольным полем и волейбольной площадкой, поставят столы для настольного тенниса, оборудуют беговые дорожки, полосы препятствий с лабиринтом, лестницей и мостом. Для детей разных возрастов появятся спортивно-развивающие площадки.

Жилой комплекс «Прибрежный Парк» расположен рядом с Ушмарским лесом и Видновским парком, окна домов выходят на излучину реки Пахра. Помимо школы на 1650 мест, в ЖК строят два детских сада на 150 и 300 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.