Школа на 1,1 тыс мест в селе округа Истра достроена на 65%
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Строительная готовность школы на 1,1 тыс. учеников в селе Павловская Слобода городского округа Истра превысила 65%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Образование».
«На площадке задействованы более 180 рабочих и 8 единиц техники. Ведется монтаж стеновых панелей, системы вентиляции, укладка плитки, отделочные работы, монтаж сантехнического оборудования и напольного покрытия. На прилегающей территории ведется устройство основания под стадион, проездов и тротуаров. Работы проводятся в графике. Школу планируют открыть 1 сентября 2024 года», — уточняется в сообщении.
В школе разместятся блок начальной школы на 400 учеников, блоки основной и старшей школы на 700 учеников. Общая площадь здания составляет 17 тыс. кв. метров.
В школе предусмотрены кабинеты для изучения естественных и цифровых наук, ИТ-полигон для изучения основ программирования, а также помещения для внеклассных занятий и занятий спортом. Актовый зал с артистическими помещениями рассчитан на 400 мест, библиотечно-информационный центр с зонами читального зала и ИТ на 100 мест, кабинеты медицинского обслуживания с зоной психолого-педагогической помощи пищеблок с обеденным залом на 550 мест, офисная зона для педагогов и администрации (деловой центр).
На территории школы проектом благоустройства запланировано устройство спортивных и игровых площадок, установка малых архитектурных форм, высадка деревьев и кустарников, а также размещение цветников.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.
«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.