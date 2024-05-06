Школа на 1,1 тыс мест в подмосковном ЖК «Горки Парк» готова на 48%

Школа на 1 100 мест в ЖК «Горки Парк» готова на 48%. Социальный объект возводят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Ввод новой школы в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2024 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В возведении трехэтажного здания площадью 13,7 тыс. кв. метров задействовано 114 человек и 5 единиц техники. Строители завершили монолит, приступили к отделочным работам и устройству «мокрого фасада». Кладка стен выполнена на 75%, осуществляется устройство кровли — работы готовы на 50%. Вместе с этим, ведется монтаж окон и витражей. Почти наполовину закончено устройство наружных сетей, работы по монтажу внутренних инженерных систем завершены на 40%.

В школе оборудуют учебные кабинеты, мастерские по обработке ткани, металла и дерева, помещения для групп продленного дня, кружковые и библиотеку с читальным залом. Для школьных постановок и праздничных мероприятий запроектирован актовый зал с артистической. Также в здании появятся кабинеты логопеда и психолога, медицинский кабинет с процедурной.

Для занятий спортом оборудуют два спортивных зала площадью 543 и 292 кв. метров и небольшой зал для альтернативных физкультурных занятий. На территории школы создадут спортивную площадку для игры в баскетбол и волейбол, игровые площадки для учеников младшей школы, места для отдыха.

ЖК «Горки Парк» возводят в Ленинском городском округе, рядом с поселком Коробово. На территории проекта построят полноценную социальную инфраструктуру: три школы на 3 700 учеников, шесть детских садов для 1 800 малышей, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлинику. По соседству с жилым комплексом располагается лесной массив, а в пяти минутах ходьбы находятся Коробовские пруды с благоустроенными прогулочными аллеями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.