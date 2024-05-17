Воробьев пожелал успехов Иванову в конкурсе на пост главы Одинцовского округа
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Летом у главы Одинцовского округа Андрея Иванова истекает срок полномочий. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пожелал ему успехов в конкурсе на данную должность, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«У вас завершается пятилетний срок, 31 мая будет проведен конкурс по отбору кандидатур. Знаю, вы хотите дальше работать. Очень важно (и это касается каждого из нас) продолжать регулярные встречи и обсуждения не достижений, а тех проблем, которые волнуют»
Андрей Воробьев
губернатор Подмосковья
Глава региона попросил Иванова сосредоточиться на тех вопросах, которые еще не решили. Воробьев еще раз нацелил его на активное взаимодействие с жителями для достижения результата.
Совет депутатов выберет главу Одинцовского округа 3 июня.