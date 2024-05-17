Воробьев пожелал успехов Иванову в конкурсе на пост главы Одинцовского округа

«У вас завершается пятилетний срок, 31 мая будет проведен конкурс по отбору кандидатур. Знаю, вы хотите дальше работать. Очень важно (и это касается каждого из нас) продолжать регулярные встречи и обсуждения не достижений, а тех проблем, которые волнуют»

Андрей Воробьев губернатор Подмосковья