В Одинцовском округе запущены 64 крупных инвестпроекта

За 5 лет в Одинцовском округе запустили 64 крупных инвестпроекта на 42,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым рассказал, что в муниципалитете создали 27,5 тыс. рабочих мест, обустроили 8 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.

Крупные промышленные площадки, в числе которых «ОборонАвиаХран» и «Одинцовский технопарк», заполнены на 100%. В округе планируют строительство индустриального парка «АРМА» под программу импортозамещения.

В стадии реализации на 2024–2026 годы находятся 37 инвестпроектов на 45,9 млрд рублей с созданием около 9 тыс. рабочих мест.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал губернатор.