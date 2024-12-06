сегодня в 19:03

Школа на 1,1 тыс мест в подмосковном поселке Нагорное готова на 87%

В настоящее время на объекте ведутся работы по благоустройству и отделке, устройству внутренних инженерных систем и фасадов. Стройготовность составляет 87%.

Площадь трехэтажного учебного заведения составит порядка 2 тысяч квадратных метров. Учреждение будет рассчитано на 1100 учеников: 400 будут обучаться в начальной школе, 500 — в средней и 200 — в старшей. Для них оборудуют учебные кабинеты и мастерские, актовый зал, справочно-информационный центр-библиотеку, столовую, спортивный блок и медкабинет.

На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство, создано спортивное ядро с игровыми и детскими площадками.

Ожидается, что школу достроят до конца года. Объект возводится в рамках национального проекта «Образование».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.