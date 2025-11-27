Школа и детский сад в Мытищах готовы более чем на 40%

Сразу два востребованных социальных объекта строят на территории ЖК «Мытищи Парк» в одноименном городском округе на улице Силикатной. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Ход строительства общеобразовательной школы и детского сада проверили инспекторы Главгосстройнадзора накануне. Возводить оба здания начали летом 2024 года, сегодня строительная готовность объектов превышает 40%.

Школа будет четырехэтажной, она рассчитана на 850 учеников. На первом этаже помимо кабинетов начальных классов расположится двухсветный актовый зал с амфитеатром, кабинет трудового обучения для средней и старшей школы, а также пищеблок полного цикла и два обеденных зала: на 150 посадочных мест для средней и старшей школы и на 275 — для ребят 1-4 классов.

Общеобразовательное учреждение площадью 11,7 тыс. кв. м вместит 34 класса по 25 учеников.

Детский сад рассчитан на 450 воспитанников. В корпусе предусмотрены современные групповые ячейки со всем необходимым, а также медицинский кабинет, музыкальный и физкультурный залы.

Достроить оба учреждения планируют летом 2026 года. Они дополнят социальную инфраструктуру нового микрорайона, где под надзором Главгосстройнадзора уже возведены школа и детский сад, пять многоквартирных домов. В стадии строительства два корпуса и многоуровневый паркинг. Застройщик планирует возвести еще один детсад на 300 мест, чтобы исключить дефицит мест в детских дошкольных учреждениях.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.