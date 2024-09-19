Шестисекционный дом построят по реновации в столичном районе Царицыно

Новый дом по программе реновации планируется возвести по адресу: Москва, улица Бехтерева, владение 3/5, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Проект предусматривает строительство многоквартирного дома по программе реновации в районе Царицыно. Это будет здание Г-образной формы, состоящее из 6 секций переменной этажности», — отметил председатель комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.

Он добавил, что часть квартир в новостройке будет сделана для проживания маломобильных горожан.

Входы в жилую часть дома будут находиться на уровне земли, без ступеней. На первом этаже расположатся нежилые помещения с отдельными входами, места общего пользования жильцов. В подземной части двора организуют стоянку для машин, а подвалы займут техпомещения.