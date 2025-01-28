Шесть объектов образования построят в Химках в 2025 году

В этом году в Химках после реконструкции откроют шесть объектов образования — две школы, три детских сада и Дом детского творчества. Ход ремонта образовательных объектов обсудили на еженедельном совещании Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Доме детского творчества в Новых Химках специалисты завершают чистовую отделку и обустройство инженерных сетей. Общая готовность объекта — более 88%. Образовательный центр откроет свои двери в первом квартале 2025 года.

В детском саду «Радуга» на Юбилейном проспекте строители завершили монтажные работы и приступили к обустройству внутренних помещений. Кроме того, бригады проводят отопление и канализацию, обустраивают внутренние сети. Здание готово на 50%. Открыть его планируют 1 сентября.

В Старых Химках ведут ремонт здания дошкольного отделения лицея № 7. Одновременно детский сад смогут посещать более 200 детей. Закончить работы планируют до сентября.

В прошлом году в городе приступили к капитальному ремонту школы № 8. В ходе работ специалисты благоустроят прилегающую территорию, завезут новую мебель и современное оборудование. Рабочие сохранят исторический фасад школы, который выполнен в стиле ионического ордера. Сейчас готовность объекта — 13%. Школу откроют в сентябре.

Также в городе отреставрируют еще один корпус гимназии № 23. Сейчас специалисты проводят демонтаж. Планируемая наполняемость учебного заведения — 250 мест. Обновленное образовательное учреждение откроют в сентябре.

В этом году модернизируют и школу «Наследие». На данный момент специалисты разрабатывают проект объекта. Закончить работы планируют в сентябре.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В этом году в Подмосковье в работу введут 163 объекта образования. За прошлый год в регионе построили 164 новых школ и создали более 40 тысяч новых мест для учеников.

Ранее Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника – без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», – заявил губернатор.