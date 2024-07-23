Шесть объектов образования отреставрируют в Химках

В городском округе Химки реконструируют шесть объектов образования — гимназию, три детских сада, дом детского творчества и воспитательно-образовательный комплекс. К 1 сентября планируют завершить работы в гимназии № 23 в Сходне, в доме детского творчества «Созвездие» в Новых Химках, а также в детском саду в деревне Юрлово, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В гимназии № 23 в микрорайоне Сходня специалисты приступили к укладке плитки и линолеума, монтажу потолков и освещения, а также окраске фасада. Общестроительная готовность объекта составляет 80%. Образовательное учреждение откроет двери для 150 юных химчан 1 сентября этого года.

В Новых Химках ведут ремонт Дома детского творчества «Созвездие». Специалисты обновляют кровлю и готовят стены к покраске. Готовность здания почти 30%. В работе задействованы десятки строителей.

«Ремонт учреждений образования, социальных объектов в Химках проводим при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. За ходом реконструкции тщательно следят наши депутаты, педагоги и родительская общественность. Особое внимание уделяем качеству проводимых работ, а также соблюдению заявленных сроков», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

В детском саду «Радуга» на Юбилейном проспекте приступили к внутренней отделке. Строители монтируют системы отопления и канализации, обустраивают кровлю и выполняют отделку. Прилегающую территорию также готовят к благоустройству.

В Старых Химках ведут ремонт здания дошкольного отделения лицея № 7. Строительные бригады проводят демонтаж стяжки, напольных покрытий, стен, систем отопления. Работы продлятся до конца года.

В Юрлово завершают строительство детского сада на 350 мест. Для детей будут организованы 14 групп, музыкальные и спортивные залы, кружковые комнаты, медкабинет. Детский сад планируют открыть 1 сентября.

В Новогорске возводят воспитательно-образовательный комплекс в составе блока начальной школы на 100 мест и дошкольного отделения на 170 мест. На данный момент проведена конкурсная процедура, подписан договор с подрядчиком, стартовали проектно-изыскательские работы. Планируемый срок сдачи объекта — март 2026 года.

Ранее глава Химок Дмитрий Волошин вместе с жителями дал старт строительству новой школы на 1100 мест и детского сада для 300 малышей на территории ЖК «Квартал Ивакино». Оба здания спроектированы с учетом принципов комфорта и безопасности. Завершить строительство планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.