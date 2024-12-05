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Сервис «Стройка рядом с домом» пользуется популярностью у жителей Подмосковья

Геопортал Подмосковья продолжает привлекать посетителей благодаря своему широкому функционалу. Один из востребованных сервисов — «Стройка рядом с домом», сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Данный инструмент предоставляет жителям региона возможность ознакомиться с актуальной информацией о всех строительных объектах в непосредственной близости к их домам — функциональном назначении, стадии реализации и наличии разрешений.

Сервис «Стройка рядом с домом» — пример удачного внедрения цифровых технологий в сфере градостроительства. Ресурс имеет удобный интерфейс и высоко востребован среди жителей Подмосковья.

Функциональные возможности сервиса «Стройка рядом с домом»:

Поиск по адресу или кадастровому номеру: вся информация о строительных объектах в радиусе трех километров в поисковой строке ориентира.

Результаты поиска: информация о функциональном назначении объектов, стадии их реализации и наличии разрешений на строительство. К информации прилагаются фотофиксации объектов, что позволяет визуально оценить состояние стройки.

Интерактивная карта: сервис предоставляет возможность поиска через цифровую карту, что делает навигацию и поиск более удобными.

«Стройка рядом с домом» позволяет жителям оперативно в режиме онлайн еще на стадии строительства оценить наполнение района социальными объектами. Можно избежать обращений в уполномоченные ведомства очно, достаточно зайти на портал и получить необходимые сведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.