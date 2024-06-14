Двое молодых людей из Красногорска получили государственные жилищные сертификаты

В красногорске государственные жилищные сертификаты Московской области вручили двум молодым людям, а третий стал обладателем ключей от собственной квартиры. На церемонии вручения сертификатов первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина отметила, что администрация готова оказать любую необходимую помощь, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Хабиб Милеев и Ульяна Новикова заранее определились с выбором жилья: Хабиб решил обосноваться в Нахабино, а Ульяна — в ЖК «ЗаМитино», чтобы быть ближе к работе. Социальная мера поддержки стала для Ульяны своеобразным свадебным подарком: в июле она выходит замуж, и собственная квартира станет их семейным гнездышком.

А ключи от квартиры в Сабурово вручил заместитель главы городского округа Евгений Елизаров третьему молодому человеку — Алексею Захарову.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что забота о детях, оставшихся без родителей, заключается не только в предоставлении жилья, но и в диалоге с ними, учете их запросов и потребностей. Сертификаты оказались востребованными, так как предоставляют возможность приобрести жилье в любом уголке Подмосковья и сразу оформить его в собственность.

Всего в округе за 2024 год жилищные сертификаты получат 13 ребят, а квартиры — два человека.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.