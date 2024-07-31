Сергей Мужальских оценил готовность к новому учебному году школы № 2 в Ступине

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских проверил готовность к новому учебному году, в том числе наличие учебных пособий в образовательном корпусе школы № 2 на улице Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Новые учебники приобретены для всех школ нашего округа. В образовательных организациях завершается подготовка к началу учебного года», — отметил Сергей Мужальских.

Глава округа также рассказал об успешном решении кадрового вопроса в отрасли образования. По его словам, в школу № 9, новый корпус на 825 мест, приняты 20 преподавателей. Среди них — ступинские педагоги и молодые специалисты из других регионов.

«Развитию системы образования уделяем приоритетное внимание. Проводим капитальные ремонты. При поддержке губернатора региона завершаем строительство трех школ. Их открытие решит вопрос с обучением школьников во вторую смену», — сказал Сергей Мужальских.

Руководитель муниципалитета вместе с профильным заместителем Юлией Калининой, начальником управления образования Еленой Казаковой и директором школы № 2 Любовью Макаренко обсудил обеспечение учебными пособиями, раздаточным материалом, работу образовательного комплекса и планы на предстоящий год.

«Мы начали получать учебники с мая. В августе ждем контурные карты по географии, учебники по истории России и новому предмету „Основы безопасности защиты Родины“. Пришли новые книги по технологии с 3D-моделированием. К 1 сентября у нас все учебники будут в наличии», — поделилась директор школы № 2, депутат окружного Совета депутатов Любовь Макаренко.

1 сентября в муниципалитете откроется две современные школы — на 825 мест в городе Ступино и на 550 мест в селе Верзилово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.