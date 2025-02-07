Сергей Юров рассказал о капремонте спортивных учреждений Балашихи

Стадионы «Керамик» и «Строитель» включены в государственную программу Московской области по капремонту объектов спорта. Благодаря этому в микрорайонах Керамик и Саввино появятся обновленные объекты, которые станут зонами притяжения для спортсменов и любителей активного образа жизни, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В 2025 году начнется проектирование, после этого будут определены сроки строительно-монтажных работ.

«В 2025–2026 годах мы проведем на стадионах „Строитель“ и „Керамик“ капитальный ремонт и реконструкцию. После завершения этой программы на территории нашего городского округа не останется ветхих спортивных объектов, которые требовали бы серьезных вложений для реконструкции или капитального ремонта», — сказал Сергей Юров.

Планируется, что работы на стадионе «Строитель» завершат в следующем году, на стадионе «Керамик» — в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.