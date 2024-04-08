Семьям с детьми Подмосковья рассказали, как сэкономить на ипотеке

Семьи с детьми могут получить поддержку от государства на улучшение своих жилищных условий и участвовать в льготных программах ипотеки. Жителям Подмосковья рассказали, какие варианты существуют, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Погасить ипотеку можно материнским капиталом сразу после рождения ребенка и оформления сертификата.

Также можно рефинансировать кредиты. Программа «Семейная ипотека» по ставке до 6% подходит для рефинансирования ранее взятых кредитов. Например, если купили новостройку под 10%, а после родился ребенок.

Использовать выплату могут многодетные семьи. Заявление на погашение 450 тыс. рублей можно подать через госуслуги.

Также можно получить налоговый вычет. Каждый родитель может вернуть до 260 тыс. рублей НДФЛ при покупке квартиры и до 390 тыс. рублей с уплаченных процентов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.