Семья врача переехала в свое жилье в Подмосковье благодаря соципотеке

Программа «Социальная ипотека» помогла анестезиологу-реаниматологу купить квартиру для своей семьи в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Потомственный врач Сергей Альтенгоф работает в ГКУЗ МО «Территориальный центр медицины катастроф». Его стаж подходит к 15 годам.

Обладатель сертификата шутит, что ему еще далеко до отца: тот отдал медицине всю жизнь.

«Мы далеки от рутины. Наша бригада работает в экстренных ситуациях, когда на счету каждая секунда. Спасение жизней зависит от слаженности совместной работы и профессионализма каждого — моментально принятые решения и четкое выполнение действий», — сказал Альтенгоф.

Участвовать в региональной программе улучшения жилищных условий Сергей решил по совету коллег. Многим из них «Социальная ипотека» помогла решить квартирный вопрос.

«Мы с супругой выбрали двушку в новом жилищном комплексе в том районе, где раньше снимали. Очень удачное расположение. Рядом метро, торговые центры, речка. Главное — близко школа, в которую ходит дочка. Здесь все ее друзья. Как, собственно, и наши», — рассказал Альтенгоф.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.