Семья из Ступина купила квартиру по жилищной программе

Семья Лебедевых из городского округа Ступино в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» приобрела собственную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

У Дмитрия и Марии трое детей — Максим 11 лет, Матвей 6 лет и Мия 4 года. Многодетная мама говорит, что свободная минутка выпадает редко.

«У детей все время расписано. Старший сын занимается регби, средний — регби и спортивной гимнастикой, дочка ходит на танцы. Когда удается собраться вместе, ходим на каток, гуляем в парке», — рассказывает она.

Лебедевы жили в «малогабаритке». По мере рождения детей в квартире начало становиться тесно. Узнав, как знакомые решили жилищный вопрос с помощью региональной меры поддержки, супруги последовали их примеру.

«Решили попробовать и — вот такое чудо! Когда подавали документы, мы уже знали от друзей, что программа реально помогает. У нас получилось купить трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Уже переехали. Теперь все разошлись по своим комнатам, всем места хватает!» — говорит она.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям Подмосковья отметил, что в нынешнем году будет запущена новая мера поддержки по демографии — это выплата 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей молодой семье.

«Молодые семьи — это когда возраст обоих родителей составляет до 35 лет», — отметил губернатор.

Воробьев добавил, что в Подмосковье 1200 — 1300 детей ежегодно остаются без родителей. При этом все детские дома в регионе давно закрыты.