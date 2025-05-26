Семья из Павлово-Посадского округа купила квартиру

Семья из Павлово-Посадского городского округа в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» купила собственную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Станислав и Елена Усачевы воспитывают троих детей. Старшей Виктории 8 лет, Даниилу 3 года, младшему Ивану всего полтора года. Семья много времени проводит на природе.

«Младший стал осваивать игровые площадки, поэтому много гуляем. Вика у нас увлекается рисованием, а вместе с Даней они ходят на карате, правда, в разные группы», — рассказал Станислав.

Информацию о жилищной программе Станислав и Елена увидели в местной группе в соцсети и решили принять участие. После завершения ремонта семья планирует переезд в собственную квартиру.

«Сначала хотели купить дом, но не сложилось. Тогда начали искать подходящую квартиру для нашей большой семьи. Хотелось, чтобы было много места, была игровая зона для детей и комнаты для всех. Нашли просторное жилье с хорошей планировкой. Кроме того, здесь рядом вся необходимая инфраструктура, садики и школы», — отметил будущий новосел.

Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.