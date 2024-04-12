Семья из Коломны переедет в собственный дом благодаря госпрограмме

В седьмой раз став мамой, Анастасия Манухина узнала о программе «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» еще в роддоме благодаря государственной программе Московской области «Жилище». В скором времени ее семья переедет в собственный дом в городском округе Коломна, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Ее старшему ребенку Николаю 16 лет, и младшему сейчас 1,5 года. Именно рождение младшего ребенка помогло семье решить вопросы с жильем.

«Когда я родила младшего, я увидела в новостях по телевизору областную программу поддержки. Показывали семью, которая купила квартиру. Сразу после этого моя сестра передала мне всю информацию. Это был буквально во второй день после родов», - рассказывает Анастасия.

Благодаря региональной поддержке супругам удалось приобрести двухэтажный дом. По мнению Анастасии, площадь имеет огромное значение для семьи.

«Мы выбирали жилье, чтобы было достаточно места для детей. Старшие дети спокойнее, а младшие всегда в движении. Особенно мальчишкам нравится бегать и активно проводить время. Мы также искали место, где рядом были школа и детский сад», - говорит она.

Участники программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» из числа многодетных семей Подмосковья, где есть семь или более детей или где одновременно родилось трое или более детей, могут получить полную субсидию на приобретение более удобного жилья для всех членов семьи, сообщает министерство жилищной политики Московской области.



Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.



«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», - сообщил Воробьев.