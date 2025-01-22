Семьи медиков в Ленинском округе получают выплату на аренду жилья

Получить компенсацию аренды жилья в размере 30 тысяч рублей могут супружеские пары работников здравоохранения в Ленинском округе. Такая мера поддержки начала действовать в Подмосковье в марте 2024 года. Одной из первых новой возможностью воспользовалась семья Щербининых из поселка Развилка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы переехали в Подмосковье из Ивановской области, где на тот момент работали в сфере здравоохранения уже порядка 5 лет. Так как нашей целью было профессиональное развитие, то для релокации рассматривали Санкт-Петербург, Москву и Московскую область. Условия в Видновской клинической больнице показались нам самыми подходящими. Нам предложили работу в амбулатории поселка Развилка и подробно рассказали о мерах поддержки, на которые мы сможем рассчитывать», — сказала сотрудница Видновской больницы Ксения Щербинина.

Уточняется, что Ксения трудится в медучреждении фельдшером, а ее супруг Сергей — медицинским братом в Развилковской школе. Компенсацию в размере 30 тысяч рублей они получают на условиях трудоустройства на полную ставку и не имея собственного жилья в Подмосковье. На эти деньги они снимают двухкомнатную квартиру в ЖК «Пригород Лесное».

До марта прошлого года подобную выплату мог получать только один из супругов, и она не превышала 20 тысяч рублей. Эта мера поддержки является одной из самых востребованных среди врачей и среднего медперсонала в Ленинском округе. Ее получают порядка 360 человек.

Компенсацию аренды жилья в размере 30 тысяч также получают супруги Соваевы из Видновского перинатального центра: акушеры-гинекологи Энкир и Валерия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.