Семейное сельхозпредприятие из Подмосковья получило 44 гектара земли

Министерством имущественных отношений Московской области предоставлен в аренду на срок 5 лет КФХ «Свободный труд» земельный участок сельхозназначения площадью 44 га, расположенный в Дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Это достаточно опытное фермерское хозяйство, стаж почти 35 лет, является передовым в Дмитровском округе, носит статус «Лучшее крестьянское фермерское хозяйство Московской области» и награждено национальной премией «Золотой Меркурий», как «Лучшее семейное предприятие России». Здесь производят молочную продукцию. Часть арендованных площадей КФХ будет использовать под выпас скота, часть — под посев кормовых культур», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Свободный труд» оказывает продовольственную поддержку и помощь нуждающимся в ней социально незащищенным гражданам, а также социальным организациям Дмитровского городского округа.

«Планируем увеличить поголовье скота, за счет чего увеличим и производство молочной продукции. Бизнес у нас семейный, задействованы все. Супруга Ирина — главный технолог и сыровар. У нас пятеро детей и все помогают в общем деле: от выращивания рассады и заготовки кормов до сбыта продукции и юридических вопросов», — рассказал глава КФХ Рамиль Булатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.