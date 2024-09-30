Семейная ипотека может пойти двумя путями

Исчерпание крупнейшими банками лимитов по семейной ипотеке грозит срывом программы по повышению рождаемости. Один из возможных путей развития ситуации — повышение лимитов по данному виду льготной ипотеки, сообщила РИАМО инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

Сбер и другие банки вообще прекратили оформление льготной ипотеки, но при этом Сбер принимает заявки с пометкой, что сможет оформить ипотеку, когда ситуация изменится.

Есть два варианта развития ситуации, прогнозирует эксперт.

«В ноябре могут поднять лимиты по ипотеке, чтобы у населения была возможность ее оформить. При этом есть вероятность того, что лимиты не будут поднимать, тогда ситуация изменится только в следующем году», — говорит Кузнецова.

По ее мнению, исчерпывающие лимиты на семейную ипотеку тормозят программу повышения рождаемости. Поэтому эксперт склонна считать, что лимиты все-таки будут повышены и программа на какой-то срок заработает с новой силой.