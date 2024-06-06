Селекционер из Звенигорода приобрела жилье по «Бюджетной ипотеке»

В Московской области реализуется новая мера поддержки специалистов бюджетной сферы — «Бюджетная ипотека». Научный сотрудник из Одинцовского городского округа стала одной из первых участников этой программы, купивших жилье в Подмосковье, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Светлана Ветрова работает в Федеральном научном центре овощеводства больше 15 лет. Селекционер выращивает столовые корнеплоды и лук. По ее словам, о новой жилищной программе она узнала от коллег.

«У нас на работе уже приобретали квартиры благодаря региональной поддержке. Я тоже решила попробовать и мне предложили «Бютжетную ипотеку». Мы с мужем давно задумывались о приобретении жилья. У нас подрастают двое детей. Хотелось купить квартиру для старшей дочери. Цены на жилье по обычной ипотеке сейчас достаточно высокие. Нам пришлось бы копить. Программа помогла нам реализовать наши планы», — рассказала Светлана.

Ветровы выбрали квартиру в новостройке в Звенигороде. «Еврооднушка» с просторной кухней привлекла их хорошей планировкой. Семья не торопится с переездом. Как сказала Светлана, сейчас им предстоит ремонт.

Участниками программы смогут стать: медицинские работники, педагоги, ученые и уникальные специалисты.

По программе участники получат: субсидию от правительства региона на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья; снижение процентной ставки по кредиту на 2% пункта за счет бюджета Московской области на весь срок кредита (максимальный размер кредита 15 млн рублей, срок не ограничен).

Условия участия: специалисты должны заключить трудовой договор с организацией не менее чем на 5 лет; в случае, если у участника программы уже имеется собственное жилье, его метраж не должен превышать 18 кв. метров на одного члена семьи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.