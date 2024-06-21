Сбер с 21 июня завершает прием заявок по льготной ипотеке под 8%

Сбербанк с 21 июня закончил прием заявок по льготной ипотеке под 8% и приостановил выдачи по IT-ипотеке, сообщает РИА Новости .

В пресс-службе банка отметили, что в преддверии закрытия программы «Господдержка» максимально долго не ограничивали условия работы. Из-за аномально высокого спроса на фоне перетока клиентов из других банков выделенный лимит будет досрочно исчерпан, до официального закрытия программы с 1 июля.

С 21 июня Сбер закрывает прием заявок и запись на сделку. По кредитным договорам, которые подписаны до этой даты, выдачи проведут в полном объеме.

Также по одобренным заявкам, где кредитный договор еще не подписан, но есть запись на сделку, кредиты выдадут до 24 июня.