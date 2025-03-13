Самым бюджетным участком на торгах стала земля в округе Шаховская за неделю

За неделю, с 3 по 7 марта 2025 года, в Московской области состоялось 90 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике Московской области.

Так, самым бюджетным реализованным на торгах снова, как и на предыдущей неделе, стал участок в муниципальном округе Шаховская. Этот земельный участок в аренду площадью 12 соток для ведения личного подсобного хозяйства расположен в д. Паново. Стартовая цена составляла 15 780,25 руб. в год. В электронном аукционе приняли участие 3 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды незначительно увеличился и составил 17 673,85 руб. в год.

Найти доступные лоты в любом из округов Подмосковья, выставленные на земельно-имущественные торги, можно на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуется информация о том, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, или как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.