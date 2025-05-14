Самый бюджетный участок реализовали в Талдомском округе на минувшей неделе

С 5 по 7 мая в Московской области проведено 72 аукциона по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно Комитетом по конкурентной политике Московской области.

Так, на прошлой неделе самый бюджетный земельный участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства площадью 11 соток был реализован в Талдомском городском округе. В аукционе приняло участие всего 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды минимально увеличился и составил 21 092,96 руб. / в год.

Участие в земельно-имущественных торгах Подмосковья — просто и доступно каждому. Так, например, с начала 2025 года через торги в Талдомском городском округе победителям аукционов уже передано в аренду 58 земельных участков, а в собственность — 2 земельных участка.

Напоминаем, что найти доступные лоты в любом из округов Подмосковья, выставленные на земельно-имущественные торги, можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.