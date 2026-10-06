В Дмитровском округе благоустроили родник в Беклемишево

В мероприятии приняли участие сотрудники Администрации Дмитровского муниципального округа, неравнодушные жители и представители ГАУ МО «Мособллес».

В ходе работ была убрана древесно-кустарниковая растительность, которая затеняла и засоряла подход к роднику; собран и вывезен бытовой мусор; восстановлена деревянная дорожка, а также расчищена и облагорожена территория вокруг источника. Теперь путь к роднику снова удобен и безопасен для всех желающих.

«Благоустройство таких мест — это не громкие проекты, а повседневная забота о комфорте жителей и о том, что останется после нас. Простое, но важное дело — вернуть людям удобный и чистый родник. Так, по крупицам, и создается комфорт и забота о будущем», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Родник — это не просто источник воды. Это живой символ чистоты нашей земли, место силы и памяти. Здесь каждый может набрать студеной воды, отдохнуть от городской суеты и почувствовать единение с природой. Над источником, освященным в честь Казанской иконы Божией Матери, установлена деревянная часовня с иконами и крестом — знак того, что это место издавна почитается как святой родник.

Организаторы мероприятия обращают внимание на важность бережного отношения к природе и призывают жителей и гостей Дмитровского муниципального округа сохранять чистоту и порядок на территории лесного фонда. Территория родника вблизи деревни Беклемишево вновь приведена в надлежащее санитарное и эстетическое состояние. Благоустроенный источник открыт для посещения: все желающие могут набрать родниковой воды и отдохнуть на природе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.