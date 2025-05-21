Самый бюджетный участок реализовали на торгах в округе Шатура за неделю

В Московской области еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена лота практически не повышается в процессе торгов. Так, с 12 по 16 мая в Московской области проведено 95 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самый бюджетный участок реализован в м. о. Шатура. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно Комитетом по конкурентной политике Московской области. Как правило, такие участки находятся в отдалении от столицы минимум на 100 км и, чтобы выиграть в аукционе, то достаточно предложить наибольшую цену за участок среди участников.

На прошлой неделе самый бюджетный земельный участок в аренду был реализован в муниципальном округе Шатура. Данный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 6 соток, расположен в поселке Осаново-Дубовое. Начальная минимальная цена на торгах составляла 7 875,3 рублей в год. В аукционе приняло участие 4 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился и составил 17 089,05 рублей в год.

Участие в земельно-имущественных торгах Подмосковья — просто и доступно каждому. Так, например, с начала 2025 года через торги в муниципальном округе Шатура победителям аукционов уже передано в аренду 12 земельных участков, а в собственность — 5 земельных участков.

Найти доступные лоты в любом из округов Подмосковья, выставленные на земельно-имущественные торги, можно на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что в ежедневном режиме на едином портале торгов ЕАСУЗ вы найдете более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.