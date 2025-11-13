Самую дорогую в России сталинку продают в Санкт-Петербурге

На Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге продают сталинку за 1,1 млрд рублей. Это апартаменты площадью свыше 600 кв. м, сообщает Mash .

В продаваемом пентхаусе шесть комнат. Окна выходят на Зимний дворец. Также можно увидеть Петропавловскую крепость, Дворцовый мост, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и здание биржи.

В пентхаусе есть панорамные стекла, три балкона и четыре санузла. Также покупателю достанется подземный паркинг.

Жилье принадлежит бывшему замгендиректору «Алросы» Константину Машинскому. В 2022 году мужчина стал фигурантом дела о превышении полномочий, однако оно было закрыто. Сам Машинский отделался штрафом, так как ранее он не был судим. Кроме того, он возместил ущерб.

Ранее стало известно, что часть сталинской высотки в столице хотят продать за 750 млн рублей. Это комплекс из 10 квартир — с 4 по 8 этаж включительно.

